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Kiev’deki Rus Büyükelçiliği yakınında patlama

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Rusya Büyükelçiliği yakınında patlama oldu.

İHA | 13.04.2019 - 15:51..
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rg

Kiev’deki Vozduhoflotsky Caddesi’ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında meydana geldiği aktarılan olayda, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi.

PATLAMANIN ETKİSİYLE DEMİR YOLU TERMİNALİ ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Patlamanın sebebi olarak bölgedeki demir yoluna ait çok yüksek voltajlı bir kablonun infilak etmesi gösterilirken, patlama sonrası demir yolu terminalinin elektriğinin kesildiği açıklandı.

KALDIRIMDA HASAR OLDU

Kablonun büyük bir gürültüyle patladığı bildirilirken, olay sonrası kaldırımda hasar oluştu.

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