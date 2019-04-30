CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Toplantıda Ankara'nın Çucuk ilçesindeki şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı değerlendiren Kılıçdaroğlu, sert sözler söyledi.

Konuyla iligli olarak Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Şehitler hepimizin şehididir. Şehidimizin inancına, kimliğine bakmayız. Eğer bu ülke için hayatını vermişse şehitlere saygı göstermek hepimizin insani görevidir.

ŞEHİT HEPİMİZİN ŞEHİDİDİR

Cenaze namazları büyük bir saygı içinde kılınır, devlet töreniyle şehitlerimiz sonsuzluğa uğurlanır. Bizler de cenaze namazlarına katılırız, oradan belli bir saygı içinde ayrılırız. Şehit ailelerinin evinde yangın vardır. Şehitlerimiz hepimizin şehididir.





BİR CENAZE NAMAZI KILDIRMADILAR

Çubuk'ta şehit cenazesine katıldım, büyük bir Türk bayrağı istendi köyden, bayrağı ilçe başkanlığımız verdi. Şehit cenazesine ben ve arkadaşlarım birlikte katıldık. Cenaze namazını doğru dürüst kıldırmadılar.

Kılıçdaroğlu: Bana saldıranlar PKK'lıydı VİDEO

Akkuzu köyünün sakinlerine bir şey söylemiyorum, benim gündeme getirmek istediğim provokasyon yapan insanlardır. Şehidimize Allah'tan rahmet dilemek bizim boynumuzun borcudur. Cenazeye gidiyorsanız o cenazenin ağırlığına uygun bir duruş sergilemek bizim görevimizdir.

BUNLAR GERÇEKTEN MÜSLÜMAN MI DEDİM

O şehit cenazesine katılan tek genel başkan benim. Daha namazın başında, sloganlar, hakaretler atıldı... Bırakın bari bir Fatiha okunsun. Bırakın bari bir helallik olsun. İzin vermiyorlar. Bunlar gerçekten Müslüman mı dedim. Bunlar gerçekten şehit ailesine saygı gösteriyorlar mı?





BENİM VİCDANIMI DERİNDEN YARALADI

Şehitlerimizin yüzde 99'u fakir aile çocuklarıdır. Oturdukları evlere baktığınızda bile bu çıplak gerçeği görürüz. Geldiğimiz nokta şudur, bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan hakareti eleştiriyorum. Benim vicdanımı derinden yaraladı. Saldırı diyorlar, protesto diyorlar...

VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ

Açık ve net bir linç girişimiydi. Yapmak istediler ama yapamadılar. Verilmiş sadakamız varmış.

Sadece bana değil, milletvekillerimize de... Bir eve girdik, o aileye buradan selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. O ailenin yaptığı iyiliği unutmayacağım.

SALDIRANLAR PKK'LI



Hayatımda iki kez polisin Akrep diye tanımladığı araca bindim. İlki PKK'nın saldırısı. Akkuzulu köyünde de Akrep aracına bindim. Onların da PKK'dan hiçbir farkı yoktu. Bana saldıranlar aynı zamanda PKK'lı.

PKK ülkeyi bölmek istiyor, onlar da aynı amaçla hareket ediyorlar. Aynı yolun yolcusular. Biz sakinliğimizi koruduk.

EKREM BEY İLE GÖRÜŞTÜK

Evde iki kez Ekrem Bey ile görüştük, mitingin bir an önce sonlandırılması gerektiğini ifade ettim. Yüzbinlerin olduğu yerde bir provokasyonu engellemek çok daha zordur. Hiç kimse unutmasın bu partinin koltuğunda ilk oturan kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Boynunda idam fermanıyla Türkiye'nin bağımsızlığını sağladı."