Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray'da Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında partisinin önceki tutumlarının yanlış olduğunu da belirtti.

"VATANDAŞI DİNLEMEDİK"

CHP Genel Başkanı şunları söyledi: "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman doğruları yaptık, doğruları söyledik. Hayır, böyle bir şey demiyorum. Bizim de eksiğimiz yanlışımız oldu. Biz Ankara'da oturduk bazen çok güzel laflar ettik. Sonra döndük vatandaşa 'Niye bize oy vermiyorsun?' dedik. Niye size oy versin? Sen vatandaşın ayağına gittin mi? Vatandaşla oturdun konuştun mu, derdini dinledin mi? Kabahat vatandaşın derdiğini dinlemeyen siyasetçilerde. O nedenle kendimizi gayet rahat eleştiriyorum.

Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusunda yine günah çıkardı VİDEO

BAŞÖRTÜSÜNÜ SORUN HALİNE GETİRDİK

Bizim hatalarımızdan birisi; kadının başörtüsü sorununu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sanane kardeşim. Vatandaş işsiz, iş istiyor. Çiftçinin durumu ortada, başka dertlerimiz var. Fakirlik, yoksulluk, anarşi var. Bunları unuttuk; 'kadınlar başörtüsü taksın mı takmasın mı' bunu konuştuk. Bu da yanlış. Çok samimi içten, söylüyorum. Yanlışa her zaman yanlış diyeceğiz. Ben size şunu da söyleyeyim son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti: Cumhuriyet Halk Partisidir. "