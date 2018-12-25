Kılıçdaroğlu: Belediyelerde hiçbir işçiyi kovmayacağız

TBMM'deki grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslendi.

Kılıçdaroğlu, 2020 lira olan asgari ücreti eleştirerek, CHP belediyelerinde işçilere 2 bin 200 lira asgari ücret ödeyeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu: Neden 2 bin 200 lira değil? VİDEO

"HİÇBİR İŞÇİYİ KOVMAYACAĞIZ"

CHP Lideri şunları söyledi: "2 bin 20 lira açıklamışlar, neden 2 bin 200 lira değil? 2 bin 200 lirayı CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağız. Ocakla mart arasındaki farkı onlara ödeyeceğiz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Yarın kazandığımızda bir işçinin işine son verilirse o işçi beni bulsun. Beraber gideceğiz ve o işçi işine geri dönecek. "