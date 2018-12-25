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Kılıçdaroğlu: Belediyelerde hiçbir işçiyi kovmayacağız

Beşiktaş ve Avcılar'da maaş ödeyemeyen CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "CHP belediyelerinde 2 bin 200 lira ödeyeceğiz, ocakla mart arasındaki farkı da işçilere vereceğiz" dedi.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 14:31..
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Kılıçdaroğlu: Belediyelerde hiçbir işçiyi kovmayacağız

TBMM'deki grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslendi.

Kılıçdaroğlu, 2020 lira olan asgari ücreti eleştirerek, CHP belediyelerinde işçilere 2 bin 200 lira asgari ücret ödeyeceklerini belirtti.

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"HİÇBİR İŞÇİYİ KOVMAYACAĞIZ"

CHP Lideri şunları söyledi: "2 bin 20 lira açıklamışlar, neden 2 bin 200 lira değil? 2 bin 200 lirayı CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağız. Ocakla mart arasındaki farkı onlara ödeyeceğiz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Yarın kazandığımızda bir işçinin işine son verilirse o işçi beni bulsun. Beraber gideceğiz ve o işçi işine geri dönecek. "

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