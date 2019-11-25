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Kılıçdaroğlu bir kez daha CHP'ye komployu savundu

Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu hesaplaşmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Beştepe'yi suçladı.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 09:04..
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Kılıçdaroğlu bir kez daha CHP'ye komployu savundu

"Muharrem İnce, Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü" iddiasını, olayın tarafları sert bir şekilde yalanladı.

İnce, bunun Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kendine yapılan bir komplo olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu ise bir kez daha Beştepe'yi suçladı.

"CHP'Yİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı, CHP Genel Başkanı'yla konuşmasını şöyle aktardı: "CHP Lideri bunun CHP'ye yönelik bir Saray komplosu olduğunu söyledi. CHP'yi karıştırarak ekonomideki kötü gidişatı örtbas etmeye çalışıyorlar."

Kılıçdaroğlu bir kez daha CHP'ye komployu savundu ViDEO

Muharrem İnce: Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi ViDEO

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