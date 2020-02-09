Kılıçdaroğlu Büyük Kudüs Mitingi'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin Yenikapı Meydanı'nda organize ettiği Büyük Kudüs Mitingi'ne katıldı.

Birçok kesimden insanın katıldığı programda, Kılıçdaroğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

"SELAHADDİN EYYÜBİ BİR HRİSTİYANI BİLE RAHATSIZ ETMEDİ"

Sözlerine Selahaddin Eyyübi'yi örnek vererek başlayan Kışıçdaroğlu, Haçlıların yaptıklarının aksine Selahaddin Eyyubi'nin kim olursa olsun tek bir Hristiyan'ı dahi rahatsız etmediğini, Kutsal Kabir Kilisesi'nin yıkılması isteğini reddettiğini, binlerce Hristiyan'ın kentten fidye ödemeden ayrılmasına izin verdiğini, Hristiyan kadınlara ve yetimlere hediyeler verdirdiğini, El Aksa Camisi'nin tepesindeki haçı indirdiğini, kiliseye çevrilen caminin gül sularıyla yıkanarak yeniden ibadete açıldığını söyledi.

Selahaddin Eyyubi'nin Allah'a ve imanına karşı görevini yerine getirdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Onun için en büyük zafer Kudüs'ün kine, istilaya, talana izin vermeden kurtarılmış olmasıydı. Selahaddin bunları yaparken bunları örnek aldığı kişi şüphesiz ki Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer de MS 638 yılında Kudüs'ü fethettiğinde tüm kent halkının canlarını ve mallarını güvence altına almıştı. Selahaddin Eyyubi'nin temelini attığı barış ruhu, Kudüs'e yüzlerce yıl hakim oldu. Osmanlı Devleti boyunca da Kudüs, tüm dinlerin özgürce yaşam sürdüğü bir barış kenti kimliğini sürdürdü. Biz, Müslümanlar için Kudüs, Mekke ve Medine'nin ardından 3. kutsal kentimizdir. Bizim ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, Kudüs'te bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göğe yaptığı miraç yolculuğu nedeniyle Kudüs bütün Müslümanlar için özel bir yere sahiptir." diye konuştu.

"KUDÜS'ÜN ORTASINA BİR BOMBA KONULMUŞTUR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ilahi din için de kutsal olan Kudüs'ün bir barış kenti olması gerektiğini anlatarak, "Ancak ne yazık ki Kudüs, dinler arası gerilimin, din merkezli savaşların ve mücadelelerin adresi oldu. Bugün bu mücadelenin yeni bir aşamasındayız. Çağımızın Haçlı zihniyetleri ile Kudüs, Müslümanların ve Filistinlilerin ellerinden alınmak isteniyor. 1092'de Haçlıların Kudüs'ü işgal ettiklerinde yaptıkları bugün yaptıklarıyla aynıdır." ifadelerini kullandı.

"BU YÜZYILIN HAÇLI ZİHNİYETİ"

ABD Başkanı Donald Trump'un açıkladığı sözde planın, bu yüzyılın Haçlı zihniyeti olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasında, "Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor. Filistin devleti Kudüs'ten, Kudüs Filistin devleti ve Müslümanlardan koparılmak isteniyor. Oysa yaklaşık bin yıl önce Haçlılara karşı Müslümanlarla birlikte Kudüs'ü koruyanlar da Yahudilerdi. Oysa Yaklaşık 900 yıl sonra Selahattin Eyyübi'nin Kudüs'ü yeniden özgürleştirdiğinde kente özgürce dönenler, Müslümanlarla birlikte yine Yahudilerdi. Farklı Hristiyan mezhepleri yüzyıllardır Kutsal Kabir Kilisesi'nde birlikte ibadet edebiliyorlarsa bu Müslümanların sayesindeydi. Tarihin bize öğrettiği budur." ifadelerine yer verdi.

"KALBİMİZ KUDÜS VE FİLİSTİN İÇİN ATIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs ve Filistin'in birbirinin karşıtıymış gibi görünen iki siyasi tarafı ortaklaştıran bir dava olduğunu anlatarak,"Hepimizin kalbi Filistin ve Kudüs için atmaktadır. Çünkü hepimiz hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye, hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Orta Doğu, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünya için mücadele ediyoruz. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Günümüzün firavunlarına karşı her birimiz birer Musayız." dedi.

"FİLİSTİN İÇİN HAK, HUKUK, ADALET"

İslam dünyasındaki tüm parçalanmışlığına rağmen, bazı İslam ülkelerinin Trump'ın sözde barış planına destek vermiş olmasına rağmen, İslam dünyasındaki akan kana, gözyaşına rağmen, Allah'ın "hak, hukuk ve adalet"diyenlerle beraber olduğunu belirterek, "Filistin için hak, hukuk ve adalet. Kudüs için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Adaleti, hakkı ve hukuku Filistinli kardeşlerimizle birlikte inadına koruyacak ve savunacağız." diye konuştu.