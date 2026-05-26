Kılıçdaroğlu cephesinden Özel'in 'genel başkanı üyeler seçsin' teklifine yanıt

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.

Genel merkezden ayrılmak istemeyen Özgür Özel ve ekibi kararı tanımadıklarını söyledi.

'GENEL BAŞKANI ÜYELER SEÇSİN' ÇAĞRISI

Özel, son açıklamasında "CHP Genel başkanını 2 milyon CHP'li seçsin" önerisinde bulundu.

2 milyon üye ile seçim yapılması halinde aday olacağını söyleyen Özel, "Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim" dedi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.

Ardından açıklamalarda bulunan Sarı, Özgür Özel'in "2 milyon üyeye danışalım genel başkan seçelim" çağrısını değerlendirdi.

"BÜTÜN DİYALOG YOLUNU KAPATMIŞLARDI"

Özel ve yönetimin tavrını eleştiren Sarı, şunları kaydetti:

“Özgür Bey, örgüte danışmak istiyorsa biliyorsunuz, iki gün önce milletvekili arkadaşlarımız, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber Genel Merkez'in önüne geldik.



Genel Başkanımız, 'bir olağanüstü kurultay, en makulü, en doğru zamanda kurultay yapalım' dediği halde, 'Bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir?' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı.”

"YOL HARİTASI BELLİDİR"

Bu çağrıya olumlu bir yanıt vermeyeceklerini ifade eden Sarı, "Bundan sonrasını siyasi polemik olarak görüyorum.

Yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir, bu çerçevede ilerleyeceğiz." diye konuştu.