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Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla partili belediyelerin deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikallere başladığını açıkladı.

AA | 25.01.2020 - 00:14..
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Seyit Torun, depremle ilgili arama kurtarma çalışmalarına belediyelerinin gereken müdahalelerde bulunacağını belirtti.

"CHP'Lİ BELEDİYELER, YARDIM İÇİN BÖLGEYE GİDİYOR"

Torun, şunları kaydetti:

"Deprem felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yaraların bir an önce sarılması ve depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları için tüm belediyelerimiz elinden gelen her şeyi yapacaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır. Ülkemize geçmiş olsun."

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