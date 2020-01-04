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Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın tahliyesini istedi

CHP Lideri, Selahattin Demirtaş'ın terör soruşturmasında tutuklanmasını demokrasi ayıbı olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 09:36..
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Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın tahliyesini istedi

Seçim dönemlerinde HDP'ye yönelik sıcak mesajlar vererek sandık ittifakı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen emanet oyların geri dönmemesi için konuşma metinlerine sık sık aynı paragrafları eklemeye başladı.

Bunlardan biri de Selahattin Demirtaş konusundaki görüşleri.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

Yaptığı konuşmalarda Selahattin Demirtaş'ın terör soruşturmasında tutuklanmasının yanlış olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini ifade eden CHP Lideri, Ankara'da yaptığı konuşmada da benzer ifadelere yer verdi.

Türkiye'deki yargı sistemini sorgulayan CHP Lideri, "Adalet Bakanlığı'nın seçip aldığı yargı mensuplarının yüzde 99'u Saray'a bakıp karar alıyorlar. Daha eski ve deneyimli olanlar sağlıklı kararlar alıyorlar. Selahattin Demirtaş olayı bir demokrasi ayıbıdır. Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesine izin veriyorsunuz ama sonra hapse atıyorsunuz. Türkiye'de demokrasi olduğunu hiç kimse dünyaya anlatamaz" ifadelerini kullandı.

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