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Kılıçdaroğlu, DSÖ heyeti ile görüştü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA | 18.03.2020 - 16:13..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen kabulde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Ursu, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kabulde, küresel ve bölgesel konuda koronavirüs hakkında teknik bilgi verdiklerini belirtti.

VİRÜSÜN EŞİ VE BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Koronavirüsün nasıl değişimler geçirdiği ve nasıl yayıldığı konusunda bilgiler paylaştıklarını dile getiren Ursu, virüsün küresel ve bölgesel olarak eşi ve benzerinin görülmediğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, DSÖ heyeti ile görüştü

Ursu, uluslararası sağlık tüzüğü gereğince Türkiye dahil bütün ülkelerin, karşılıklı bilgi, somut tavsiyeler ve bilimsel verilerin paylaşımı konusunda üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ifade etti.

Virüsün yayılımının pandemi şeklinde seyrettiğine işaret eden Ursu, bütün ülkelerin koronavirüs salgınına cevap vermek için çalıştığını kaydetti.

"SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Türkiye'de bütün paydaşlar ve ilgili tarafların yakın iş birliği içinde çalıştığını, hükümetin ve yetkililerin sürece dahil olduğunu aktaran Ursu, "Bu durumun başından beri Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyiz. Çin'de ve sonra diğer ülkelerdeki gelişmeler hakkında Sağlık Bakanlığı ile temas içindeyiz. Türk yetkililerinin de bu durumdaki en iyi uygulamalardan, önerilerden ve tavsiyelerden faydalanmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, DSÖ heyeti ile görüştü

KORONAVİRÜS TESTİ

Bir basın mensubunun koronavirüs salgınına ilişkin testle ilgili sorusuna Ursu, "Test stratejisinin günlük epidemiyolojik bilgilere ve duruma bağlı olduğunu söylemek isterim. Test stratejisi ve test kararları ulusal yetkililerin günlük elinde olan bilgilere ve verilere göre verilmelidir. DSÖ bütün şüpheli vakaların ve şüpheli vakalarla temas halinde ve semptom gösteren kişilerin test edilmesini öneriyor. Bu salgın durumunda kaynakların en uygun şekilde kullanılması önemli. Bu yüzden DSÖ herkesin test edilmesini önermiyor." yanıtını verdi.

Türkiye'de şu an vaka sayısının 100'den az olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın sayının artmaması için gerekli önlemleri aldığını kaydeden Ursu, semptomlara dayalı bir tedavi uygulandığını, koronavirüse dayalı bir tedavinin mevcut olmadığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, DSÖ heyeti ile görüştü

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