Kılıçdaroğlu Elazığ'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu

Elazığ'da yaşanan şiddetli depremin ardından, bölgeğe gitme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’a hareketi öncesinde İstanbul Havalimanı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"KENETLENME BENİ DUYGULANDIRDI"

Deprem sonrasında, vatandaşlarımızın hangi görüşten olursa olsun kenetlendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte beni duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda, siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü çaba göstermeleridir.

"KEŞKE BU ACILAR OLMASA"

Bu tasada ve kıvançta beraber olmanın bütün güzelliklerini gösteriyor bize. Allah başka acılar vermesin. Bu tür acılar bizleri birleştiriyor ama keşke bu tür acılar olmasa, her türlü önlem alınsa ve dolayısıyla bir can kaybı yaşanmasa. En büyük arzularımızdan birisi de budur." ifadelerini kullandı.