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Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u yanına oturttu

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi istenen Engin Özkoç'a desteğini gösterdi.

AA & Ensonhaber | 10.03.2020 - 15:39..
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu ifadeler kullandı.

Özkoç'un yaptığı konuşma, Meclis'te tekme tokat kavganın çıkmasına neden oldu.

Adalet Bakanlığı, CHP'li vekil hakkında fezleke hazırlayarak Meclis'e gönderdi.

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN VEKİLİ YANINA ALDI

Engin Özkoç'un milletvekilliğinin düşürülmesi gündemdeyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tavrını belli etti.

CHP Grup Toplantısı'nda yapacağı konuşma öncesinde Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u yanında oturttu.

Daha önce arka sıralarda kendine yer bulan Engin Özkoç'un en önde oturması CHP Lideri'nin konuyla ilgili tavrını da ortaya koymuş oldu.

Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u yanına oturttu

Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u yanına oturttu

Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u yanına oturttu

Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u yanına oturttu

Engin Özkoç'un kavgaya sebep olan konuşması VİDEO

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