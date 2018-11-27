CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

"EN AZ 6 BİN 300 LİRA"

Kılıçdaroğlu konuşmasının büyük bir kısmını öğretmenlere ayırdı. Öğretmen maaşlarının artırılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere insan onuruna yaraşır bir maaş ödemeliyiz. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalı. Yoksulluk sınırı nedir? En az aylık 6 bin 300 lira." dedi.

Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere birer maaş ikramiye verelim VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dün İstanbul Sancaktepe'de düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİLDİR

24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Öğretmenler bir toplumu yetiştirirler. Toplumu çağdaş uygarlığa ulaştırırlar. Öğretmen olmak kolay değildir. Öncelikle yürekte insan ve vatan sevgisi gerekiyor. Öğretmen olmak için fedakarlığı hissetmesi gerekiyor kişinin.

Ama öğretmenlere en büyük değeri veren de Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Savaş meydanlarından gelip öğretmenlerin toplantısına katılır. Ankara Maarif Kongresi'nde öğretmenler toplantısına katılır. Bugüne kadar çözülemeyen bir konuyu nasıl dile getiriyor bakın; 'Milli Hükümet'imizin ciddiyet ve içtenlikle istediği derecede Türkiye kadın ve erkek öğretmenlerin hayat refahını sağlayamadığını görüyorum. Fakat milletimizi yetiştirmek gibi yüce görevi üstlenen yüce heyetimizin bu yolda sabırla yüreyeceğinden eminim. Bunu başarmanızı Allah'tan niyaz ederim.'

NE YAPACAKSIN ÖĞRETMENLER İÇİN

1921 - 2018 Öğretmenler gerçekten de Mustafa Kemal'in düşündüğü gibi acaba bu kadar yıl geçtikten sonra öğretmenlerin yaşam standardını değiştirebildik mi? Malum politikacılar hep konuşur öğretmenler böyledir, öyledir, güzeldir. Peki kardeşim ne yaptın öğretmenler için? Ne yapacaksın? Bizim yanıtını aradığımız soru bu soru. Ne yapacaksın öğretmenler için?

ÖĞRETMENLER İÇİN ÇÖZÜM ÜRETEN TEK PARTİYİZ

Biz yani CHP, öğretmenlerin partisi, toplumun tüm ezilenlerin partisi, hangi kesimin sorunları varsa çözüm üreten tek partiyiz. Öğretmenler Günü'nde CHP ne düşünüyor? Onu sıraladım 11 madde halinde.

Onları sıralıyorum;

Öğretmenler meslek kanunu çıkarılsın, öğretmenlerin mesleğini diğer mesleklerden ayırmalıyız. Mesaisi yoktur öğretmenlerin. 24 saat çalışır öğretmenler. Günün her saati doludur. Öğretmenler Meslek Kanunu çıkarılması gerekiyor. Eğitim camiasına kanunu gönderdik. Parlamentoya da verdik. Şimdi bütün öğretmenlerin huzurunda açık ve net söylüyorum; Bizim meslek kanununu çıkarın diye hangi vekili görürseniz söyleyin.

ÖĞRETMENE ONURUNA YARAŞIR BİR MAAŞ ÖDEMELİYİZ

Öğretmenlere insan onuruna yaraşır bir maaş ödemeliyiz. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalı. Yoksulluk sınırı nedir? En az aylık 6 bin 300 lira.

3600'Ü OY BİRLİĞİYLE SAĞLAYALIM

Çalışırken 100 lira alıyorsanız, emekli olduğunda 50 alıyorsun. Neden? Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz. Bekliyoruz Ak Parti iktidarından da bekliyoruz, MHP'den de bekliyoruz, İYİ Parti'den de bekliyoruz, HDP'den de bekliyoruz. Gelin 3600'ü oy birliğiyle sağlayalım. Biz dedik, seçim bildirgelerinde olmasına rağmen AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla 3600 reddedildi.

ÖĞRETMENLERE BİRER MAAŞ İKRAMİYE VEREBİLİRİZ

Öğretmenlere birer maaş ikramiye verebiliriz. Gelin 24 Kasım Öğretmen Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye verelim. Öğretmenin ayrımcılığı olmaz, kadrolu öğretmen, kadrosuz öğretmen bu güvenceyi sağlamak hepimizin görevi.

TÜRKİYE'NİN BU AYIPTAN KURTULMASI LAZIM

Okullarda öğrenci açığı var. 2017 Sayıştay raporunda Türkiye genelinde 153 bin 640 öğretmen açığı bulunmaktadır. Dışarıda da 100 binlerce öğretmen atama bekliyor. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması lazım.

Taşımalı eğitime son verilmeli. Karda kışta yağmurda taşınıyor. Nerede öğrenci varsa orada da öğretmen olmalıdır. Kırsaldaki vatandaş öğretmen yüzü görse ne olur?

20 Temmuz sivil darbesinden sonra çok sayıda öğretmenin görevine son verildi. Bir kısmı beraat etti, bir kısmında da bir karar verilmedi. Eğer suçları yoksa, beraat etmişlerse öğretmenlik görevine geri dönmeleri gerekir. Bunu takip ediyoruz.

EĞİTİMDE DEVLET OKULLARINA HER TÜRLÜ DESTEK VERİLMELİ

Devlet okulları ve özel okulları, böyle bir ayrım var. Maddi durumu iyi olan çocuğunu yurt dışına gönderiyor, bu ülkenin garibanı öğrencisini devlet okuluna gönderiyor. Eğitimde devlet okullarına her türlü destek verilmeli. Özel okullara verilen destek çekilmeli.

21. yüzyılda halen ikili eğitim var. Sabahçı ve öğlenci olan okullar var. Hepsi aynı yerde bir öğretmen aynı salonda bunları eğitiyor. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Derslik sayısı nasıl artmaz? 21. yüzyıldayız. Birinci ve dördüncü sınıftaki öğrenci aynı yerde okur mu?

Okul Aile Birlikleri'ne yasal statü sağlanmalıdır. Okulların yönetimi daha güçlü olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düşündüklerimiz bunlar."

