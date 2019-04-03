Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun mazbatasını istedi

Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından bir açıklama paylaşarak, halkın seçimini yaptığını ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğini söyledi.

''BU SÜREÇ ARTIK SONA ERSİN''

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

''İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun, mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum.''