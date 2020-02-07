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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tatiline ilişkin konuştu

Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'a gitmesini doğru bulduğunu ifade eden CHP Lideri, Erzurum tatiline ilişkin "Bu tür konularda duyarlı olmak gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 10:46..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek depremzedelerle bir araya geldi.

Bölgedeki temaslarının ardından Erzurum'a kayak tatiline giden İmamoğlu, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Kafa Radyo'da Candaş Tolga Işık ve Güçlü Mete'nin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tatili konusunda da fikirlerini açıkladı.

"BU TÜR KONULARDA DUYARLI OLMAK GEREKİYOR"

CHP Lideri, "Elazığ'a gitmesi doğruydu. Tatil demek ne kadar doğru bilmiyorum ama çocukları orada. Bu tür konularda duyarlı olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tatiline ilişkin konuştu

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tatiline ilişkin konuştu

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