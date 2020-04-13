Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından infaz düzenlemesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de görüşülen af yasasıyla gaspçılar, hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, devleti soyanlar, çocukları fuhşa teşvik edenlere af getirildiğini savundu.

"HAKSIZLIK YAPTIĞINI BİLİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Ben merak ediyorum, her konuda konuşan Erdoğan, neden bu af yasası konusunda tek laf etmedi? Neden hiç konuşmuyor? Çünkü o da yanlış yaptığını, haksızlık yaptığını gayet iyi biliyor." dedi.

"HANGİ GEREKÇEYLE?"

Hangi gerekçeyle af yasasının çıktığını soran Kılıçdaroğlu, "Gaspçı, yolsuzluk yapan, devleti soyan, çocukları fuhşa teşvik eden hapiste kalması gerekirken, bunlar neden bizim aramızda gezsinler, hangi gerekçeyle biz bunları hapishanelerden çıkarıyoruz? Ben merak ediyorum sevgili vatandaşım, sen de merak etmiyor musun?" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, infaz düzenlemesini değerlendirdi VİDEO