Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de Erdoğan Aktaş'ın canlı yayın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, Kanal İstanbul konusundaki tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin başka sorunlarının olduğunu Kanal İstanbul'a gerek olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda kanalı yapanlara para vermeyeceklerini söyledi.

"BİRİSİ BURAYA GELİP KANAL YAPARSA..."

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul Devlet Projesi değil Erdoğan'ın rant projesidir. Kaldı ki bu projenin yapılacağı da yok. Bu ülkede olan bitenleri ört bas etmek için bunu ortaya attılar. Devleti çılgın insanlar değil, kendi ülkesinin çıkarlarını savunan insanlar yönetir. Çılgın projeymiş, e buyur yap o zaman.Yap-İşlet-Devret ile yapacakmış. Birisi buraya gelip kanal yaparsa, CHP iktidar olduğunda bir kuruş vermem." şeklinde konuştu.