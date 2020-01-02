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Kılıçdaroğlu Libya tezkeresine türküyle karşı çıktı

Türk askerinin Libya'ya gönderilmesine karşı olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sabahat Akkiraz'ın Yemen Bizim Neyimize türküsünü paylaştı.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 16:27..
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Kılıçdaroğlu Libya tezkeresine türküyle karşı çıktı

Libya'ya Türk askerine gönderilmesine izin veren tezkere bugün Meclis'te görüşüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi ise bu tezkereye karşı olduğunu belirtti.

"YEMEN BİZİM NEYİMİZE"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter sayfasından bir türkü paylaşarak "Mehmetçiğimizi, Libya Çöllerinden uzak tutun!" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir dönem CHP milletvekilliği de yapan Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Yemen Bizim Neyimize türküsünden kısa bir kısım paylaştı.

Kılıçdaroğlu Libya tezkeresine türküyle karşı çıktı VİDEO

Kılıçdaroğlu Libya tezkeresine türküyle karşı çıktı

Kılıçdaroğlu Libya tezkeresine türküyle karşı çıktı

YEMEN BİZİM NEYİMİZE SÖZLERİ

Yemen Bizim Neyimize?
Şivan Düştü Evimize
Bak Yavrular Yetim Kaldı
Güvenmeyin Beyinize

Basma Fistan Kirlenirse
Başta Lecek Düglenirse
Ya Kimlere Baba Desin
Yetim Yavrum Dillenirse

Günden Yanı Soldu M'ola
Yerden Yanı Uludu M'ola
Yiğidimin Ala Gözün
Karıncalar Oydu M'ola

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