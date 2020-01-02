Libya'ya Türk askerine gönderilmesine izin veren tezkere bugün Meclis'te görüşüldü.
Cumhuriyet Halk Partisi ise bu tezkereye karşı olduğunu belirtti.
"YEMEN BİZİM NEYİMİZE"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter sayfasından bir türkü paylaşarak "Mehmetçiğimizi, Libya Çöllerinden uzak tutun!" dedi.
Kılıçdaroğlu, bir dönem CHP milletvekilliği de yapan Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Yemen Bizim Neyimize türküsünden kısa bir kısım paylaştı.
Kılıçdaroğlu Libya tezkeresine türküyle karşı çıktı VİDEO
YEMEN BİZİM NEYİMİZE SÖZLERİ
Yemen Bizim Neyimize?
Şivan Düştü Evimize
Bak Yavrular Yetim Kaldı
Güvenmeyin Beyinize
Basma Fistan Kirlenirse
Başta Lecek Düglenirse
Ya Kimlere Baba Desin
Yetim Yavrum Dillenirse
Günden Yanı Soldu M'ola
Yerden Yanı Uludu M'ola
Yiğidimin Ala Gözün
Karıncalar Oydu M'ola