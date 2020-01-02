Libya'ya Türk askerine gönderilmesine izin veren tezkere bugün Meclis'te görüşüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi ise bu tezkereye karşı olduğunu belirtti.

"YEMEN BİZİM NEYİMİZE"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter sayfasından bir türkü paylaşarak "Mehmetçiğimizi, Libya Çöllerinden uzak tutun!" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir dönem CHP milletvekilliği de yapan Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Yemen Bizim Neyimize türküsünden kısa bir kısım paylaştı.

Kılıçdaroğlu Libya tezkeresine türküyle karşı çıktı VİDEO

YEMEN BİZİM NEYİMİZE SÖZLERİ

Yemen Bizim Neyimize?

Şivan Düştü Evimize

Bak Yavrular Yetim Kaldı

Güvenmeyin Beyinize

Basma Fistan Kirlenirse

Başta Lecek Düglenirse

Ya Kimlere Baba Desin

Yetim Yavrum Dillenirse

Günden Yanı Soldu M'ola

Yerden Yanı Uludu M'ola

Yiğidimin Ala Gözün

Karıncalar Oydu M'ola