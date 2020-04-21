Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin açıklamalar yaptı.

Meclis'in 23 Nisan nedeniyle sınırlı ve sadece bir törenle yetinmesinin kendi tarihine de saygısızlık olduğunu dile getiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, parti liderlerine çağrıda bulundu.

BEN O GÜN MECLİS'E GİDECEĞİM

Kılıçdaroğlu 23 Nisan'da Meclis'e gideceğini belirterek , "23 Nisan töreni meclisin tarihine yakışır şekilde olmalı ve tüm liderler de o gün o çatı altında bulunmalı. Ben o gün mecliste olacağım. Diğer liderler gelmezse de kendi bilecekleri iş" şeklinde konuştu.