Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkamasa da kazandığı büyükşehirlerin sevincini yaşıyor.

PARTİLİLERE UYARI ÜSTÜNE UYARI

Özellikle sosyal medyada CHP'lilerin sevinci abartması Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Kılıçdaroğlu partililere günlerdir 31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların zafer olarak değerlendirilemeyeceğini anlatmaya çalışıyor.

Kılıçdaroğlu ilk değerlendirmesinde de, "Bunu asla bir zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer değil bir başarı bu." ifadelerini kullanmıştı.

SEÇMENİ İNCİTMEYİN

CHP lideri öncelikle kazanılan belediyelerde verilen sözlerin tutulması gerektiğini söyledi. Bu başarının gerçekleştirilmesinin ardından iktidar olabilme şanslarının olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kurmaylarına diğer seçmenleri incitecek sözlerden kaçınma talimatı verdi.