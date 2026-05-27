Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi tarafından CHP hakkında verilen mutlak butlan kararıyla 2023 yılında yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesiyle hukuken partinin genel başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu döndü.

CHP içindeki mutlak butlan kararıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU ZİYARETE GELENLERLE BAYRAMLAŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, evinin bahçesine inerek kendisini görmeye gelen partililer ve koruma ekibiyle bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelenlerle sohbet etti.

"AHLAKİ KODLARA YENİDEN KAVUŞMAK ZORUNDA"

Sabah saatlerinde de konutundan çıkarak gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, bu sırada yaptığı açıklamada hukuki sürecin CHP'lilerin şikayetleriyle başlatıldığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, 2023'teki Kurultay'da para karşılığı oy verildiği iddialarıyla ilgili "Bunlar olmaz. CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır." dedi.

"MAHKEME SÖYLÜYOR BUNU"

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Yargı 'Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız.' diyor. Ben illa kesinleşti demiyorum ama mahkeme bunu söylüyor. Söyleyenler kim? Herhangi bir partili mi? Kim? CHP’liler. Onlar söylüyorlar.

'Hani dışarıdan hiç biri geldi tanıklık yaptı.' Yok öyle bir şey. 'Başka partiden gelen birisi yaptı.' Öyle bir şey de yok.

Yapan kim? Partililer. 'Para dağıttılar' deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Olmaz! CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır.”



