1 Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine gitmeye devam edecek Tepkilere aldırış etmediğini dile getiren CHP Lideri, şehit cenazelerine gitmeye devam edeceğini açıkladı.

2 Sevgilisine yazdığı şiirleri kitapta topladı Kayseri'de 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Kapucu, sevgilisine yazdığı şiirleri kitaplaştırdı.

3 Kadıköy ve Beşiktaş'ta konut fiyatları düştü İstanbul'da 12 aylık dönem içinde Kadıköy'de yüzde 10’un Beşiktaş’ta ise yüzde 15’in üzerinde konut fiyatları düşüş gösterdi.

4 Irak, Fransa’nın yardımıyla uydu projesi başlattı Uzaycılık Dairesi ile uydu projesinin tamamlanması için Fransa'yla koordinede olan Irak, kredi aldığını da açıkladı.

5 Fener Ol kampanyasını protesto eden taraftarlar Başkan Ali Koç'un başlattığı "Fener Ol" kampanyasına destek verenler kadar karşı çıkan sarı-lacivertli taraftarlar da var.

6 TJK'dan Engelliler Haftası'nda özel etkinlikler Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Türkiye Jokey Kulübü, Engelliler Haftası’nı da unutmadı.