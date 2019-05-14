Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine gitmeye devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.
Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan CHP Lideri, ekonomiden siyasete birçok konuya değindi.
"ŞEHİT CENAZESİNE GİDERİM"
Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde düzenlenen saldırıyı da hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazelerine gitmesi nedeniyle gelen tepkilere aldırmadığını belirterek cenazelerde yer almaya devam edeceğini söyledi.
CHP Lideri, "Biz şehit cenazesine gidince de 'nasıl gidersin' dediler. Ben giderim." şeklinde konuştu.
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