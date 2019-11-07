Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınına konuk oldu.
Fikret Bila ile Mehmet Tezkan'ın sorularını yanıtlayan CHP Lideri, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş hakkında da konuştu.
"SERBEST BIRAKILMASI LAZIM"
Demirtaş'ın siyasetçi olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş niye hapiste?
Bir siyasetçiyi niye hapse atarsınız? Farklı düşünüyor diye.
İnsan düşüncesinden dolayı 21. yüzyılda hapse mi atılır Allah aşkına?
Bu doğru değildir.
Serbest bırakılması lazım.
Bir mahke tutuklanmasını kaldırdı, hemen diğer mahkemeden tekrar tutuklandı." ifadelerini kullandı.
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