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Kılıçdaroğlu, Suriye politikasını eleştirdi

Türkiye'nin Suriye konusunda yanlış adımlar attığını savunan CHP Lideri, 24 saatte Emevi Camii'ne gidileceğini ancak 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

AA | 16.02.2020 - 12:08..
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Kılıçdaroğlu, Suriye politikasını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Kongresi'nde kameralar karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye politikasının yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, uyarılarının hükümet tarafından dinlenmediğini ifade etti.

24 SAATTE EMEVİ CAMİİ'NE GİDERİZ DEDİLER

CHP Lideri, "24 saatte Emevi Camii'ne gideriz dediler, 3,5 milyon Suriyeli geldi. Bizimkiler gidecekti, 3,5 milyon geldi. 24 saatte Emevi Camii'ne gideceklerdi, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar.

EMEVİ CAMİİ'NE PUTİN GİTTİ

Emevi Camii'ne kim gitti? Putin gitti. Biz gidecektik, Putin gitti. Daha acı olanı, Suriyelilere 40 milyar dolar para harcandı." dedi.

Suriyelilere için Türkiye'nin 40 milyar dolar harcadığına dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda çözümün adresinin CHP olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, Suriye politikasını eleştirdi

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