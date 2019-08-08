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Kılıçdaroğlu: Suriye'de YPG hariç herkesi çağıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de tüm taraflarla görüşmek için bir toplantı planladıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 08.08.2019 - 07:36..
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Kılıçdaroğlu: Suriye'de YPG hariç herkesi çağıracağız

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin inisiyatifiyle, Suriye'de çözüm için bir Türkiye konferansı düzenleyeceklerini belirtti.

"YPG'Yİ KATMADAN HERKESİ DAVET EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, toplantıya Esad rejimi, destekçileri ve muhalifleri davet edeceklerini, terör örgütü YPG ve ilişikli oluşumları ise dışarıda tutacaklarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu: Suriye'de YPG hariç herkesi çağıracağız

"OPERASYONU DESTEKLİYORUZ"

Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyonu desteklediklerini ekleyen Kılıçdaroğlu, bunun, Esad rejimi ve bölgedeki gelişmeleri takip eden ABD ve Rusya ile iş birliği içinde olması gerektiğini savundu.

"ESAD İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞÜLMELİ"

Kılıçdaroğlu ayrıca, Esad ile doğrudan bir görüşmenin, Türkiye'nin güneyindeki sorunu çözmede büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti.

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Daha önceden Beşar Esad ile görüşen CHP'li milletvekilleri.

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