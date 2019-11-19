taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7172
Euro
6.3324
Altın
1467.14
Borsa
107089.46
Gram Altın
269.537
Bitcoin
46184.11

Kılıçdaroğlu: Suriyelileri göndereceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu: CHP iktidar olduğunda Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye göndereceğiz.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 14:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kılıçdaroğlu: Suriyelileri göndereceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu: Trump toplantıda soruyor: 4 milyon Suriyeliyi vatandaşlığa alacak mısınız? Erdoğan dün yaptığı konuşmada mültecileri Suriye'ye göndermeyeceğiz diyor. Trump'tan talimat aldı tabii. Bizim içinse 'ana muhalefet memleketlerine gönderecek' diyor. Evet CHP iktidar olduğunda Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye göndereceğiz. Gizlemiyoruz ki. 4 milyon Suriyeli de hayırlı olsun. Trump'ın talimatını yerine getireceksin. Senin ülkenin çıkarlarını savunan bir kişi olduğuna ben inanmıyorum.

Detaylar gelecek...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

66
Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

71
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

191
Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

92
Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

107
Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

237
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir