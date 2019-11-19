Kılıçdaroğlu: Suriyelileri göndereceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu: Trump toplantıda soruyor: 4 milyon Suriyeliyi vatandaşlığa alacak mısınız? Erdoğan dün yaptığı konuşmada mültecileri Suriye'ye göndermeyeceğiz diyor. Trump'tan talimat aldı tabii. Bizim içinse 'ana muhalefet memleketlerine gönderecek' diyor. Evet CHP iktidar olduğunda Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye göndereceğiz. Gizlemiyoruz ki. 4 milyon Suriyeli de hayırlı olsun. Trump'ın talimatını yerine getireceksin. Senin ülkenin çıkarlarını savunan bir kişi olduğuna ben inanmıyorum.

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