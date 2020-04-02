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Kılıçdaroğlu Suriyelilerin unutulmamasını istedi

Koronanın kişilerin ırkına, dinine bakmadığını söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecileri de korumamız gerektiğini söyledi

AA & Ensonhaber |
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Kılıçdaroğlu Suriyelilerin unutulmamasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, DİSK, Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, korona salgını ile mücadele ve işçi haklarının görüşüldüğü toplantıda Suriyelileri de unutmadı.

Kılıçdaroğlu Suriyelilerin unutulmamasını istedi

KORONA KİŞİNİN PARTİSİNE, İNANCINA BAKMIYOR

Kılıçdaroğlu, bugüne kadar iktidara çağrı yaparken "Mutlaka bir ortak aklı egemen kılalım ve ekonomik sosyal konseyi toplayın" dediklerini hatırlatarak şunları söyledi:

''Çünkü sorun yaşayanlarla sorunu çözecek olanların bir araya gelmesi lazım. Ben derdimi anlatayım ki onlar da benim derdime uygun çare üretsinler. Bu bugüne kadar gerçekleşmedi; ama umuyorum bundan sonra gerçekleşir. Çünkü Ekonomik Sosyal Konsey bir anayasal kurum ve yaşadığımız süreç de çok önemli bir süreç. Kovid-19 kişinin partisine, kimliğine, inancına bakmıyor.

Kılıçdaroğlu Suriyelilerin unutulmamasını istedi

SURİYELİLERİ DE KORUMALIYIZ

O zaman ortak hareket etmek lazım. Sizler konuşmanızda '83 milyon' dediniz; ama 3 milyon 600 bin de Suriyeli var ve onlardan da bu hastalığa yakalanan var. Onların da hakkı var ve onlar da insan. Onların da hakkını bir şekilde savunmak zorundayız. Çünkü Türkiye büyük bir devlet ve ayrımcılık yapmaz bu gibi konularda."

Kılıçdaroğlu: Virüs kişinin partisine, kimliğine, inancına bakmıyor İZLE


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