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Kılıçdaroğlu teşkilata yerel seçim uyarısı yaptı

İstanbul'da güçlü bir adaya sahip olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Yerel seçim, Türkiye seçimlerine dönüşmemeli" dedi.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 07:43..
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Kılıçdaroğlu teşkilata yerel seçim uyarısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 23 Haziran seçimine hazırlık için çalışmalara başladı.

SALON TOPLANTILARI YAPACAK

Kılıçdaroğlu, bu süreçte de 31 Mart öncesinde olduğu gibi büyük mitingler yapmayacak. Mitinglerin yerini salon toplantıları alacak.

Salon toplantılarında küçük kitlelere daha etkili bir şekilde dokunmak isteyen CHP lideri teşkilatları da bu süreç için uyardı.

"ADAYIMIZ GÜÇLÜ"

Kılıçdaroğlu partililere, "Yerel seçim, Türkiye seçimlerine dönüştürülmemeli. Bizim adayımız zaten çok güçlü. Bu seçimlere yerel seçimden başka bir anlam yüklersek ülkede gerginlik olur." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu teşkilata yerel seçim uyarısı yaptı

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