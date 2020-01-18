Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

Yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Tunceli’deki yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonu

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Sakarya'da toprağa gömülü bidonlardan uyuşturucu çıktı

Akyazı ilçesinde, narkotik köpeklerle bir ev ve bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülen bidonlarda 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.