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Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yerli otomobilin çizimi hediye edildi.

DHA | 18.01.2020 - 18:15..
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Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

Türkiye, yerli otomobil konusunda yaptığı çalışmalarda büyük bir başarı sağladı.

TOGG, yerli otomobilin tanıtımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yaptı.

Türkiye'nin yerli otomobili tüm dünya tarafından beğenildi.

"GETİRİRLERSE DENEME TURU YAPABİLİRİZ"

Tanıtım töreninin ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobille bir tur atmak istediğini ifade etmişti.

CHP Lideri, "Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim. Seri üretim yapılmadan bunları söylemek doğru değil." şeklinde konuşmuştu.

ÇİZİMİ HEDİYE EDİLDİ

Bu sözlerin üzerinden ardından TOGG heyeti, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, paylaşılan fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'na yerli otomobilin çiziminin hediye edildiği görüldü.

Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

 

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