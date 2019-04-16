Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul seçiminin sonucunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

VEKİLLER SERT AÇIKLAMALAR YAPIYORDU

İtirazlardan dolayı sürecin uzaması CHP'lilerin tepkisine neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasını bekleyen partililer AK Parti'yi süreci yavaşlatmakla suçluyor. Zaman zaman bazı vekillerden sert açıklamalar geliyor.

KILIÇDAROĞLU DEVREYE GİRDİ

Bu durumu gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partilileri uyarma ihtiyacı duydu.

KURMAYLARINA İLETTİ

Dün Genel Merkez'de kurmaylarıyla toplanan Kılıçdaroğlu, toplantıda partililerin kazanma konusunda umutlarını koruması gerektiğini ve en önemlisi sakin olmaları gerektiğini iletti.

Kılıçdaroğlu'nun sakin olun uyarısı partililere iletildi.