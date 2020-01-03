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Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobille deneme turu atmak istediğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 03.01.2020 - 13:14..
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Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yerli otomobil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da heyecanlandırdı.

Bugün gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yerli otomobille ilgili sorulara cevap verdi.

"BİNMEK İSTER MİSİNİZ"

Yerli otomobil projesini desteklediğini belirten CHP Genel Başkanı; "Yerli otomobili siz de kullanmak ister misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

Kılıçdaroğlu; "Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim. Seri üretim yapılmadan bunları söylemek doğru değil. " dedi.

Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor

Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor

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