Kılıçdaroğlu'na ihanet etmişti: Şükran Kütükçü ortada kaldı

CHP 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili aylardır tartışılan davada karar çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararı verdi.

Bu kararla 2023'teki Kurultay'da genel başkanlığa seçilen Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken Kurultay öncesindeki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmedildi.

KÜTÜKÇÜ DE UZAKLAŞMIŞ SAYILDI

Kararla birlikte dolaylı olarak görevden uzaklaştırılanlardan biri de CHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü pozisyonunda görev yapan Şükran Kütükçü oldu.

Şükran Kütükçü, CHP'de Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü görevine ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde getirildi.

KILIÇDAROĞLU İLE YOLDAŞLIĞI 1986'YA GİDİYOR

Kılıçdaroğlu ile Kütükçü'nün mesai arkadaşlığı, Kılıçdaroğlu'nun Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olduğu 1986 yılına kadar dayanıyor.

Kütükçü, Kılıçdaroğlu'nun daha sonra Bağ-Kur Genel Müdürü ve SSK Genel Müdürü olduğu dönemlerde de özel kalem müdürlüğünü yaptı.

SİYASETTE DE DEVAM ETTİ

Kütükçü, Kılıçdaroğlu ile yol arkadaşlığını siyasete atılmasından sonra da sürdürdü.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'den milletvekili olması üzerine milletvekili danışmanı olarak beraber çalışan Kütükçü, 2010'da Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçilmesinin ardından da Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi.

38 YILLIK DOSTLUĞA YÜZ ÇEVİRDİ

Kılıçdaroğlu ile Kütükçü'nün 38 yıllık dostluğu da mutlak butlan kararı verilen CHP'deki 2023 Kurultayı sürecine kadar devam etti.

Kurultay öncesinde 38 yıllık yoldaşı Kılıçdaroğlu'na yüz çevirerek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği "değişim"cileri destekleyen Kütükçü, o süreçte Genel Merkez'deki görevinden alındı.

KILIÇDAROĞLU GÖNDERECEK

Kurultay sonrasında da Özgür Özel tarafından da Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Kütükçü'nün, mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönecek olan Kılıçdaroğlu tarafından görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.