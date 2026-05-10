Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunmuştu: Helallik istedi

21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreni sırasında manşetlere konu olan bir olay yaşanmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bazı CHP'li yetkililere yönelik saldırgan bir linç girişimi yaşanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA LİNÇ GİRİŞİMİ

Kalabalık grup, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve beraberindekilere fiziksel saldırıda bulunmuştu.

O anlar, ülkede geniş yankı uyandırmıştı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Saldırıda bulunan grup içerisinde Yakup Karakoç da bulunuyordu.

78 yaşındaki Karakoç, olayın ardından 3 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.

HELALLEŞME BULUŞMALARI YAPIYOR

Özellikle son yıllarda 'helalleşme' vurgusunu sık sık yapan Kılıçdaroğlu'nun şimdi ne yaptığı ise merak konusuydu.

Kılıçdaroğlu geçmişiyle 'helalleşme'ye devam ediyor.

LİNÇ ETMİŞTİ, ÖZÜR DİLEDİ

Aradan geçen 7 yılın ardından, Karakoç da Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi.

Görüşmede duygusal anlar yaşandı.

"KİN, ŞEYTANA ÖZGÜ BİR KAVRAMDIR"

Karakoç Kılıçdaroğlu'nun elini öpmek istediğini belirterek pişmanlığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu ise "Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz." sözlerini kullandı.