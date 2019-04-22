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Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

Dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde ana muhalefet liderine gerçekleştirilen saldırıda bir kadının araca defalarca taş attığı görülüyor.

AA & Ensonhaber | 22.04.2019 - 11:19..
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Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü, ardından bu evden zırhlı araçla çıkarılan CHP Lideri, Genel Merkez'e geçti.

ARACIN TAŞLANDIĞI GÖRÜNTÜLER

Bugün olay anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun aracı bir grup tarafından taşlanıyor. Bir kadın eline aldığı büyük bir taş ile araca defalarca saldırıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun arabasına taş atan kadın VİDEO

Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

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