Kılıçdaroğlu'nda kaybetmek yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçtiğimiz seçimlerde yüzde 25 oy almıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 30'u geçmeyi başaran CHP için bu rakam önemli.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce çok daha düşük oy oranları almasına rağmen seçimden galip çıkmış gibi konuşmalar yapıp koltukta kalmıştı.

KOLTUĞU SAĞLAMA ALDI

Bu seçimlerde Ankara'nın kazanılması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu iyice sağlama alması anlamına geliyor.

PM'DE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR

31 Mart adaylarını belirleme sürecinde Parti Meclisi'nde yaşanan tartışmalar sonrası Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası kurultaydaki muhalif isimleri değiştireceği konuşuluyordu.