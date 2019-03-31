taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Kılıçdaroğlu'nda kaybetmek yok

Ankara'da CHP'nin kazanması Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sağlama alarak, daha nice seçimlere gitmesinin önünü açıyor.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 21:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçtiğimiz seçimlerde yüzde 25 oy almıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 30'u geçmeyi başaran CHP için bu rakam önemli.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce çok daha düşük oy oranları almasına rağmen seçimden galip çıkmış gibi konuşmalar yapıp koltukta kalmıştı.

KOLTUĞU SAĞLAMA ALDI

Bu seçimlerde Ankara'nın kazanılması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu iyice sağlama alması anlamına geliyor.

PM'DE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR

31 Mart adaylarını belirleme sürecinde Parti Meclisi'nde yaşanan tartışmalar sonrası Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası kurultaydaki muhalif isimleri değiştireceği konuşuluyordu.

Kılıçdaroğlu'nda kaybetmek yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul ve Ankara'da sonuçlar

İstanbul ve Ankara'da sonuçlar

671
Sezen Aksu sandık başında

Sezen Aksu sandık başında

155
Şırnak'ta Cumhur İttifakı kazandı

Şırnak'ta Cumhur İttifakı kazandı

174
Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

217
Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu kullandı

343
Türkiye genelinde büyükşehirlerin durumu

Türkiye genelinde büyükşehirlerin durumu

44
Mansur Yavaş'tan seçim tweeti

Mansur Yavaş'tan seçim tweeti

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir