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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

2 bin 324 TL olarak açıklanan asgari ücretin geçim sıkıntısı yaratacağını dile getiren CHP lideri, "Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 09:06..
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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

Türkiye'nin haftalardır dört gözle beklediği asgari ücret dün açıklandı.

2 bin 324 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilk tepkiyi Türk-İş Sendikası komisyondaki masayı terk ederek göstermişti.

Sonrasında ana muhalefet partisi CHP kurmayları da, hedefine beğenmediği ücretin sorumlularını alarak ağır eleştirilerde bulundu.

Tepkinin büyüğünü partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gösterdi.

"GEÇİM SIKINTISI DÜŞÜNÜLMÜYOR"

2 bin 324 TL olarak açıklanan 2020 asgari ücretin yetersiz olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Saray’da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SAVRULUYOR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri, "Ne diyorduk, “Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadelerine yer verdi.

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