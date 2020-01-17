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Kılıçdaroğlu'ndan dış politikada Putin eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasını Putin'in belirlediğini ifade edip, hükumeti suçladı.

AA & Ensonhaber | 17.01.2020 - 11:56..
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Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi öncesinde konuşma yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye ve Libya konusunda uygulanan dış politikayı eleştirdi.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINI KİM BELİRLİYOR"

Türkiye'nin Putin'in sözleriyle hareket ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi; "Daha en başında 'Suriye ile görüşün' dedik, dinlemediler. 'Beşar Esad teröristtir, görüşmeyeceğiz' dediler. Sonra Rusya; Türkiye ile Suriye'yi masaya oturttu. Biz 'siz görüşün' dedik ama Putin'i dinlediler, oturdular masaya. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı nerede? Neden o koca koca laflar ettin? Suriye konusunda 'Türkiye'de uluslararası bir konferans toplayın' dedik. 'Çözüm üreten önemli bir aktör olarak uluslararası arenada yerini alsın' dedik. Buna da itiraz ettiler. Sonra Putin'in isteğiyle Astana'ya gittiler, Astana'da katıldılar. 'Adana Mutabakatı'nı uygulayın' dedik. Buna da karşı çıktılar. Putin söyledikten sonra hatırladılar. 'Libya'da taraf olmayın, iki tarafla da görüşün BM'yi göreve çağırın' dedik. Bizim Libya ile geçmişimiz var, orada kan akmasın. Kıbrıs Çıkarması sırasında yaptıkları yardımları unutamayız. 'Hayır, biz bunu yapmayız, BM'nin tanıdığı hükumetle görüşürüz' dediler. İyi görüşün. Sonra ne oldu? Putin yine davet etti. Hafter'le masaya oturduk. Bu 4 konu sonunda soru şu: Türkiye'nin dış politikasını kim belirliyor? Açık ve net Putin belirliyor. Kim yönlendiriyor? Putin yönlendiriyor."

Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor VİDEO

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