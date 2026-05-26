CHP'de Kurultay krizi derinleşiyor: Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısı talebi kabul edildi

CHP'de, geçtiğimiz günlerde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla kriz yaşanıyor.

Mahkeme, Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'ı, usulsüzlükler gerekçesiyle iptal ederek Özgür Özel ve yönetimini görevden uzaklaştırdı, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi tedbiren göreve iade etti.

Mahkeme kararıyla birlikte CHP Genel Merkezi’nde tahliye ve devir-teslim süreci de yaşandı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in Emniyet'e verdiği dilekçeler sonrası polis müdahalesi ile Özel tarafı, partinin genel merkezinden tahliye edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN PM TALEBİ KABUL EDİLDİ

Ardından Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Kurultay öncesi Parti Meclisi'nin (PM) göreve gelmesi için dilekçe verdi.

Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısının yapılmasına yönelik verdiği dilekçe, mahkeme tarafından kabul edildi.

BAYRAM SONRASINDA YAPILMASI PLANLANIYOR

PM toplantısının, bayram sonrası dönemde yapılması bekleniyor.

Bu toplantıda kurultay takvimi, olağanüstü kurultay kararı ve parti içi disiplin süreçlerinin ele alınacağı öngörülüyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ DÖNEM PM LİSTESİ

1- Faik Öztrak

2- Bülent Kuşoğlu

3- Ali Öztunç

4- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

5- Oğuz Kaan Salıcı

6- Onursal Adıgüzel

7- Umut Akdoğan

8- Deniz Demir

9- Gürsel Erol

10- Erdoğan Toprak

11- Selin Sayek Böke

12- Veli Ağbaba

13- Ahmet Akın

14- Hakkı Suha Okay

15- Ednan Arslan

16- Gamze Akkuş İlgezdi

17- Zeynel Emre

18- Murat Emir

19- Tekin Bingöl

20- Ulaş Karasu

21- Gamze Taşcıer

22- Gökan Zeybek

23- Bülent Tezcan

24- Orhan Sarıbal

25- Seyit Torun

26- Tahsin Tarhan

27- Özgür Karabat

28- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

29- Gaye Usluer

30- Muharrem Erkek

31- Gökhan Günaydın

32- Eren Erdem

33- Hasan Baltacı

34- Devrim Barış Çelik

35- Gülizar Biçer Karaca

36- Nevaf Bilek

37- Müslim Sarı

38- Ali Mahir Başarır

39- Aysu Bankoğlu

40- Yaşar Seyman

41- Candan Yüceer

42- Aylin Nazlıaka

43- Pınar Uzun

44- Ayça Taşkent

45- Sevgi Kılıç

46- Erbil Aydınlık

47- Gökçe Gökçen

48- Ahmet Hakan Uyanık

49- Neslihan Hancıoğlu

50- Semra Dinçer

51- Gizem Özcan

52- Hasan Efe Uyar

BAZI İSİMLER PM'DE YER ALMAYACAK

Buna karşın, Kılıçdaroğlu'nun son PM'sinde yer alan bazı isimler, çeşitli sebeplerden ötürü bu PM'de görev alamayacak.

Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik PM'de yer alamayacak.

Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle PM'de bulunamayacak.

YEDEK ÜYELER BOŞALAN SANDALYELERİ DOLDURACAK

Bunlara ek olarak Eren Erdem, partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise vefat etmesi sebebiyle PM'de olmayacak.

Bu durumda parti tüzüğüne göre, PM'nin yedek üyeleri, aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak.

O dönem PM yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak.

ESKİ YEDEK LİSTESİNDEKİ İSİMLER

1- Emre Yılmaz

2- Mehmet Akif Hamzaçebi

3- Turan Aydoğan

4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

5- Mehmet Tüm

6- Cemal Canpolat

7- Hakkı Akalın

8- Hüseyin Yaşar

9- Mehmet Ali Çelebi

10- Ahmet Kaya

11- Aykut Erdoğdu

12- Necati Saraç

13- Berhan Şimşek

14- Yıldırım Kaya

15- Adnan Demirci

1 HAZİRAN'DA YDK TOPLANTISI YAPILMASI BEKLENİYOR

Partide 1 Haziran saat 15.00'te, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısının da yapılması planlanıyor.

Toplantıda, parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor.