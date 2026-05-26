CHP'de Kurultay krizi derinleşiyor: Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısı talebi kabul edildi
Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Kurultay öncesi eski Parti Meclisi'nin göreve getirilmesi için dilekçe verdi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının kurultayın iptal edilmesi nedeniyle göreve iade edilen PM ve YDK üyelerine tebligat yapılması talebini kabul etti.
CHP'de, geçtiğimiz günlerde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla kriz yaşanıyor.
Mahkeme, Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'ı, usulsüzlükler gerekçesiyle iptal ederek Özgür Özel ve yönetimini görevden uzaklaştırdı, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi tedbiren göreve iade etti.
Mahkeme kararıyla birlikte CHP Genel Merkezi’nde tahliye ve devir-teslim süreci de yaşandı.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in Emniyet'e verdiği dilekçeler sonrası polis müdahalesi ile Özel tarafı, partinin genel merkezinden tahliye edildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN PM TALEBİ KABUL EDİLDİ
Ardından Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Kurultay öncesi Parti Meclisi'nin (PM) göreve gelmesi için dilekçe verdi.
Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısının yapılmasına yönelik verdiği dilekçe, mahkeme tarafından kabul edildi.
BAYRAM SONRASINDA YAPILMASI PLANLANIYOR
PM toplantısının, bayram sonrası dönemde yapılması bekleniyor.
Bu toplantıda kurultay takvimi, olağanüstü kurultay kararı ve parti içi disiplin süreçlerinin ele alınacağı öngörülüyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ DÖNEM PM LİSTESİ
1- Faik Öztrak
2- Bülent Kuşoğlu
3- Ali Öztunç
4- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
5- Oğuz Kaan Salıcı
6- Onursal Adıgüzel
7- Umut Akdoğan
8- Deniz Demir
9- Gürsel Erol
10- Erdoğan Toprak
11- Selin Sayek Böke
12- Veli Ağbaba
13- Ahmet Akın
14- Hakkı Suha Okay
15- Ednan Arslan
16- Gamze Akkuş İlgezdi
17- Zeynel Emre
18- Murat Emir
19- Tekin Bingöl
20- Ulaş Karasu
21- Gamze Taşcıer
22- Gökan Zeybek
23- Bülent Tezcan
24- Orhan Sarıbal
25- Seyit Torun
26- Tahsin Tarhan
27- Özgür Karabat
28- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
29- Gaye Usluer
30- Muharrem Erkek
31- Gökhan Günaydın
32- Eren Erdem
33- Hasan Baltacı
34- Devrim Barış Çelik
35- Gülizar Biçer Karaca
36- Nevaf Bilek
37- Müslim Sarı
38- Ali Mahir Başarır
39- Aysu Bankoğlu
40- Yaşar Seyman
41- Candan Yüceer
42- Aylin Nazlıaka
43- Pınar Uzun
44- Ayça Taşkent
45- Sevgi Kılıç
46- Erbil Aydınlık
47- Gökçe Gökçen
48- Ahmet Hakan Uyanık
49- Neslihan Hancıoğlu
50- Semra Dinçer
51- Gizem Özcan
52- Hasan Efe Uyar
BAZI İSİMLER PM'DE YER ALMAYACAK
Buna karşın, Kılıçdaroğlu'nun son PM'sinde yer alan bazı isimler, çeşitli sebeplerden ötürü bu PM'de görev alamayacak.
Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik PM'de yer alamayacak.
Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle PM'de bulunamayacak.
YEDEK ÜYELER BOŞALAN SANDALYELERİ DOLDURACAK
Bunlara ek olarak Eren Erdem, partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise vefat etmesi sebebiyle PM'de olmayacak.
Bu durumda parti tüzüğüne göre, PM'nin yedek üyeleri, aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak.
O dönem PM yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak.
ESKİ YEDEK LİSTESİNDEKİ İSİMLER
1- Emre Yılmaz
2- Mehmet Akif Hamzaçebi
3- Turan Aydoğan
4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5- Mehmet Tüm
6- Cemal Canpolat
7- Hakkı Akalın
8- Hüseyin Yaşar
9- Mehmet Ali Çelebi
10- Ahmet Kaya
11- Aykut Erdoğdu
12- Necati Saraç
13- Berhan Şimşek
14- Yıldırım Kaya
15- Adnan Demirci
1 HAZİRAN'DA YDK TOPLANTISI YAPILMASI BEKLENİYOR
Partide 1 Haziran saat 15.00'te, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısının da yapılması planlanıyor.
Toplantıda, parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor.