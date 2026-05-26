Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in grup başkanlığının iptali için hamle: Dilekçe verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in grup başkanlığının iptal edilmesi talebiyle TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdiği bildirildi.
Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde başlayan hareketlilik, siyasi krizi yeni bir boyuta taşıdı.
Genel merkez yönetimi ile Meclis Grubu arasında yetki tartışmaları derinleşirken, Ankara kulislerini hareketlendiren ilk dikkat çekici adım Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.
ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞININ İPTALİNİ İSTEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdi.
Kılıçdaroğlu’nun TBMM'ye 3 sayfalık dilekçe vererek Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanı olduğu seçimin geçersiz sayılması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Söz konusu dilekçenin bayram sonrası işleme alınacağı bildirildi.
