Kılıçdaroğlu'ndan tank-palet için vatana ihanet suçlaması

İş Dünyası Konfederasyonu'nun Ekonomi Değerlendirme Toplantıları'ndan konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tank-palet fabrikası hakkındaki suçlamalarına devam etti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

"KAÇA DEVRETTİN"

"6 aydır söz ediyorum. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası. Değerin 20 milyar dolar. Katar Ordusu'na, BMC'ye Ethem Sancak'a verdiler. İhale yaptın mı? Özelleştirme kanununa göre yapıyorsun sen. Satmadık işletme hakkını devrettik diyor. Ben de biliyorum. Kaça devrettin? İhale yapman lazım.

VATANA İHANET...

Ben bunu öğrenmek zorundayım. İhale yok. 20 milyar dolarlık fabrikayı Katar Ordusu'na ve BMC'ye peşkes çekiyorsun. Satsan, kiralasan para alacaksın. İşletme hakkını devredeceksin para alacaksın. Telekom öyle olmadı mı? 20 milyar dolarlık fabrika. 1 lira bile değil. Bedava veriyorsun. Bunun adı vatana ihanettir.

Bana deyin ki şu ülke silah fabrikası şu devlete bedava kullanma hakkı verdi. Öğreneyim. Yok öyle bir örnek. Siz niye yanlış demiyorsunuz? Siz niye destek vermiyorsunuz? Endişe var korku var. Sizin adınıza biz konuşmak zorundayız."