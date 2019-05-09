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Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın açıklamalarına eleştiri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın kendisine yönelik yaptığı açıklamalara Twitter üzerinden cevap verdi. Kılıçdaroğlu YSK'yı eleştirdi.

AA | 09.05.2019 - 04:14..
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Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın açıklamalarına eleştiri

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın yaptığı açıklamara Twitter üzerinden cevap verdi.

CHP lideri "Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." açıklamasında bulundu.

"ADALETSİZLİĞİN ADRESİ"

Twittlerinde "Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, YSK'nın yedi üyesinin demokrasiyi katletmeye kalkıştıklarını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

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