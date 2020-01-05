Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.
Libya konusunda gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı tarihlerde Libya konusunda yaptığı açıklamalar izletildi.
"SÖYLEMİNDE ÇELİŞKİ VAR"
Görüntüleri gülerek izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de neden olmadığını sorgulayan Kılıçdaroğlu’nun Libya tezkeresine hayır dediğini hatırlattı.
Erdoğan, “Anamuhalefetin söyleminde çelişki var” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi Erdoğan’ı güldürdü VİDEO