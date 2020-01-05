Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi Erdoğan’ı güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu programda Kemal Kılıçdaroğlu’nun Libya konusundaki çelişkili açıklamaları nedeniyle uzun süre güldü.

Erdoğan: Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor

Fenerbahçe'nin devre arasındaki kamp kadrosunda eksikler bulunurken kadroya 6 tane de genç oyuncu dahil edildi.

Dişçi muayenehanesine düzenlenen operasyonda çeşitli silahlara ait 1620 mermi ile 39 av tüfeği fişeği ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

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Samsun'da cezaevinden kaçan zanlı tutuklandı

9 gün içinde 4 kez cezaevinden kaçan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi.