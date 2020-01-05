taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi Erdoğan’ı güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu programda Kemal Kılıçdaroğlu’nun Libya konusundaki çelişkili açıklamaları nedeniyle uzun süre güldü.

AA & Ensonhaber | 05.01.2020 - 22:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi Erdoğan’ı güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

Libya konusunda gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı tarihlerde Libya konusunda yaptığı açıklamalar izletildi.

"SÖYLEMİNDE ÇELİŞKİ VAR"

Görüntüleri gülerek izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de neden olmadığını sorgulayan Kılıçdaroğlu’nun Libya tezkeresine hayır dediğini hatırlattı.

Erdoğan, “Anamuhalefetin söyleminde çelişki var” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi Erdoğan’ı güldürdü VİDEO

Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi Erdoğan’ı güldürdü

Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi Erdoğan’ı güldürdü

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da Kasım Süleymani protestosu
İranlı Generel Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesini protesto eden bir grup, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde sloganlar attı.
MİT'in yeni binası
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" yarın hizmete açılıyor.
AB, İran'la Kasım Süleymani'nin öldürülmesini görüşecek
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti.
Doğu Perinçek'in Kasım Süleymani üzüntüsü
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kasım Süleymani'nin ardından 'İnsanlığın şehidi' ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

238
Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki yolculuğu

Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki yolculuğu

465
Trump Hz. İsa ile Süleymani Hz. Ali'yle resmedildi

Trump Hz. İsa ile Süleymani Hz. Ali'yle resmedildi

283
Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na cevap

Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na cevap

480
Eskişehir'de sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptılar

Eskişehir'de sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptılar

250
Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

225
Irak, ABD güçlerini ülkeden çıkarıyor

Irak, ABD güçlerini ülkeden çıkarıyor

572
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir