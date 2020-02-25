Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hedefini yüksek tutmaya başladı.

Genel seçimlerde partisini yüzde 25 bandının üzerine taşımayı başaramayan Kemal Kılıçdaroğlu, çok yakında iktidara geleceklerini söyledi.

Partisinin üst düzey kurmaylarıyla bir araya gelen CHP Lideri, tabanın CHP iktidarına hazırlanması gerektiğini ifade etti.

"CHP 5 YILDA SORUNLARI ÇÖZER"

Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 5 yılda Türkiye’nin bütün sorunlarını çözer. MYK üyelerine, il ve ilçe başkanlarına talimatımdır: Kısa bir sürede iktidara geleceğiz. Çözüm önerilerimizi gidin, anlatın, karşı mahalleye anlatın" şeklinde konuştu.

"ÇOK YAKIN ZAMANDA İKTİDAR OLACAĞIZ"

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çok yakın zamanda iktidar olacağız. Tabanımız buna hazırlıklı olmalı" dedi.