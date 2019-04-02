taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.56155
Euro
6.23845
Altın
1289.35
Borsa
95035.29
Gram Altın
230.159

Kilise Harry Potter kitaplarını yaktı

Polonya'nın Gdansk kentinde bir grup Katolik rahip, aralarında Harry Potter serisinin de bulunduğu bazı kitapları "törenle" yaktı.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 16:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Cep telefonları üzerinden dini mesajlar gönderen “‘Cennet Vakfı’ndan SMS’ adlı grubun üyesi olan rahipler, bir kilisenin bahçesinde kitapların yanı sıra, başka dinlerin sembolleri olan bir fil figürüyle bir kabile maskesini de ateşe verdi. Kitap yakma protestosunun fotoğraflarını Facebook sayfalarında paylaşan grup, Harry Potter kitaplarının büyücülüğü özendirdiğini savunuyor.

Kilise Harry Potter kitaplarını yaktı

"BİZ İNCİL’İN DEDİĞİNİ YAPIYORUZ"

Facebook mesajında “Biz İncil’in dediğini yapıyoruz” denildi. Mesajda, İncil’deki bazı bölümlere atıf yapılarak “Büyücülük yapanların birçoğu kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktı” ifadeleri yer alıyor. JK Rowling’in dünya genelinde 500 milyondan fazla satan Harry Potter kitapları, yayıncılık tarihinin en popular kurgu romanları olarak kabul ediliyor.

Bazı Hristiyanlar, çocuk büyücü Harry Potter’ın kara büyücü Lord Voldemort’la mücadelesini anlatan serideki büyü temasından rahatsızlık duyuyor. Polonya’da iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) geleneksel Katolik değerlere büyük önem veriyor ve ülkede kilise toplum nezdinde büyük bir nüfuza sahip. Geçen ay 400’e yakın Polonyalı rahibin 1990-2018 yılları arasında çok sayıda çocuğu taciz etttiğine dair belgelerin yayınlanması kiliseyi zor durumda bırakmıştı.

Kilise Harry Potter kitaplarını yaktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın ev arkadaşı çıktı

Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın ev arkadaşı çıktı

368
Belediye başkanlarının maaşları

Belediye başkanlarının maaşları

152
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

303
Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

388
Abdüllatif Şener'in yerel seçimde Konya'da CHP'ye etkisi

Abdüllatif Şener'in yerel seçimde Konya'da CHP'ye etkisi

141
Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

79
CHP'li Kartal Belediyesi'nin anlamsız yapısı

CHP'li Kartal Belediyesi'nin anlamsız yapısı

551
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir