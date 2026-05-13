Kilis'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
Polateli ilçesinde meydana gelen kazada araç yol kenarında savrulurken 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yeşilpınar köyü mevkiinde Y.E.Y. idaresindeki 27 AOE 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında taklalar atarak durabildi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü Y.E.Y. ile araçta bulunan B.Y., M.A.Y., Z.Y. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın oluş nedenine ilişkin tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)