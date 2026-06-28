Kilis’te yol verme tartışması: 1 ölü, 12 yaralı
Musabeyli ilçesinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Ferid Gügercin hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
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Kilis'te akılalmaz olay...
Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde öğle saatlerinde, iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
12 KİŞİ YARALANDI
Kavga sırasında 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferid Gügercin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gügercin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)