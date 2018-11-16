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Kilogram tanımı yeniden yazıldı

Fransa'nın Versay kentinde düzenlenen uluslararası bir konferansta yapılan oylamada bir dizi ölçü birimi yeniden tanımlandı.

AA | 16.11.2018 - 19:34..
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Versay'da düzenlenen çeşitli ülkelerden bilim adamlarının katıldığı "Ağırlık ve Ölçüler Konferansı"nda yapılan oylamayla, aralarında kilogramın da bulunduğu bazı ölçü birimlerinin tanımı değişti.

BİLİMSEL FORMÜLLE TANIMLANACAK

Şimdiye kadar "Büyük K" adı verilen külçe referans alınarak hesaplanan kilogramın, bundan sonra bilimsel bir formülle tanımlanacağı ifade edildi.

"Büyük K" yerine bilimsel formülle yapılacak tanımın çok küçük ya da çok büyük kütleler için yapılan ölçümlerde daha doğru sonuç vermesi bekleniyor.

1889'DAN BU YANA PARİS'TE SAKLANIYORDU

Kilogramın tanımı 1889'dan bu yana Paris'in dışında güvenli bir kasadaki hava geçirmez fanusta saklanan "Büyük K" isimli platin ve iridyum karışımı bir silindirle yapılıyordu.

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