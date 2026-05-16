Kilosu 59 bin TL’yi buluyor: Dünyanın en pahalı peyniri bakın neyden yapılıyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynir, dünyada öyle bir formda karşımıza çıkıyor ki fiyatı lüks mücevherlerle yarışıyor.

Sırbistan'da üretilen ve dünyanın en pahalı peyniri unvanını elinde bulunduran Pule peyniri, değerini duyanları hayrete düşürüyor.

Kilogram fiyatı yaklaşık 1.000 ile 1.300 ABD doları arasında değişen bu özel lezzet, güncel kur değerleriyle 45.500 TL ile 59.000 TL arasında alıcı buluyor.

Peki, pule peynirinin adeta bir servet değerinde olmasının arkasında ne yatıyor? İşte bu kadar pahalı ve özel kılan nedenler:

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Pule peynirinin bu denli değerli olmasının temel nedeni, yapımında kullanılan ana maddenin nadirliği. Sadece 1 kilogram Pule peyniri üretebilmek için yaklaşık 25 litre taze eşek sütüne ihtiyaç duyuluyor.

Bu peynir, sıradan çiftliklerde üretilmiyor. Peynirin üretimi için gerekli olan süt, sadece Sırbistan'ın Zasavica bölgesinde, özel bir koruma alanı içerisinde yaşayan Balkan eşeklerinden elde ediliyor.

Balkan eşeklerinin süt verimi diğer süt hayvanlarına kıyasla oldukça düşük. Bu nedenle peynirin seri üretimi yapılamıyor ve her bir gramı tamamen yoğun el işçiliğiyle, sınırlı miktarda üretiliyor.