Kilosu kadar altın! Fenomen Çağla Öz ile Vanlı Kara Haydar nişanlandı
Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın nişan töreninde takılan altınlar geceye damga vurdu.
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, “Kara Haydar” lakabıyla tanınan Vanlı iş insanı Haydar Kara ile nişanlandı.
Gösterişli organizasyon sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
KİLOLARCA ALTIN TAKILDI
Nişan töreninin en dikkat çeken anı ise takı merasimi oldu. Çağla Öz’e kilolarca altın takıldığı görülürken dakikalarca süren takı töreni, sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü.
Özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve setlerle donatılan Öz, takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte güçlük çekti. Piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulduğu tahmin edilen bu takı şöleni, törenin önüne geçti.
Çağla Öz, gelen misafirlerle ilgili “500 kişi bekliyorduk 900 kişi geldi, herkes duvar diplerinde ayaktaydı.” dedi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi