Kilosu kadar altın! Fenomen Çağla Öz ile Vanlı Kara Haydar nişanlandı

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, “Kara Haydar” lakabıyla tanınan Vanlı iş insanı Haydar Kara ile nişanlandı.

Gösterişli organizasyon sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

KİLOLARCA ALTIN TAKILDI

Nişan töreninin en dikkat çeken anı ise takı merasimi oldu. Çağla Öz’e kilolarca altın takıldığı görülürken dakikalarca süren takı töreni, sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü.

Özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve setlerle donatılan Öz, takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte güçlük çekti. Piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulduğu tahmin edilen bu takı şöleni, törenin önüne geçti.

Çağla Öz, gelen misafirlerle ilgili “500 kişi bekliyorduk 900 kişi geldi, herkes duvar diplerinde ayaktaydı.” dedi.