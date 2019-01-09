Kim Campbell'dan Trump'a ağır küfür

Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar konusunda inadını Trump'a Kanada'nın eski başkanı Kim Campbell'dan sert bir tepki geldi.

KANADA'NIN İLK KADIN BAŞKANI

1993 yılında yapalan seçimleri kazanarak tarihi bir zafer kazanıp Kanada'nın ilk kadın başbakanı olmayı başaran Kim Campbell, Twitter'da Trump'ın, "Güvenlik ağı ile çok daha sağlam sınırlara sahip olacağız." açıklamasına tepki gösterdi. Campbell, Trump'ın Twitter paylaşımını alıntılayarak, "Gerçek bir o. ç.'dur" yorumunu yaptı.

Daha önce de Trump'a sapık diyen Campbell, küfürlü paylaşımını sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine silmek zorunda kaldı.

Trump ise Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için 5 milyar doların üzerinde bütçe talebinde ısrarını sürdürüyor.